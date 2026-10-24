Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağ elindeki kırık nedeniyle tedaviye başladı

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağ elindeki kırık nedeniyle tedaviye başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemikte nondeplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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