Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu için Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti.

23.07.2024 18:03
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Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica'yı kadrosuna kattı. Minela Gacanica'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti - Son Dakika

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