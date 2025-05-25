Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, attığı bu golle Rizespor forması altında ilk golünü buldu. Beşiktaş, 64. dakikada Joao Mario ile skora eşitlik getirdi. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Rizespor, 46 ise puana yükseldi. Ligin son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı - Son Dakika
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