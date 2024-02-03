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Beşiktaş, VAR kararının iptal edilmesiyle ilgili MHK'dan cevap bekliyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, VAR kararının iptal edilmesiyle ilgili MHK'dan cevap bekliyor

Beşiktaş, VAR kararının iptal edilmesiyle ilgili MHK\'dan cevap bekliyor

Beşiktaş Futbol A Takımı, Sivasspor maçında kazandığı penaltının VAR kararıyla iptal edilmesi üzerine Merkez Hakem Kurulu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

03.02.2024 15:52
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Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, kazandığımız penaltı vuruşunun VAR'ın izleme tavsiyesinde bulunmasının ardından iptal edilmesi hakkında 29.01.2024 tarihinde Merkez Hakem Kurulu'na aşağıda bulunan başvurumuzla ilgili olarak tarafımıza henüz bir cevap verilmediğini kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, VAR kararının iptal edilmesiyle ilgili MHK'dan cevap bekliyor - Son Dakika
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