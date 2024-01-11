Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.