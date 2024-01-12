Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, antrenmanda sonra tesislerde kampa girdi.