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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleri, istasyon koşuları, 5'e 2 top kapma çalışması, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı
12.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:27
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, antrenmanda sonra tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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