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Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Golsüz Eşitlik - Son Dakika
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Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak kaleciler ve kötü şutlar sonucunda skor değişmedi.

Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Golsüz Eşitlik
23.01.2024 - 20:53,  Güncelleme: 20:57
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Svensson'un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashica'nın şutunu kaleci Magomedaliyev yatarak kontrol etti.

22. dakikada Gedson'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Zaynutdinov, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu futbolcunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

27. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Gedson, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

34. dakikada topla birlikte orta sahadan hareketlenen Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45. dakikada Svensson'un sağdan ceza sahasına ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu dışarı gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Gedson, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Ghezzal, Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Fernando Santos

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Akintola, Emre Akbaba, Nourani, Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Dorukhan Toköz, Shehu, Nani, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl (Beşiktaş), Yusuf Barasi, Akintola, Michut (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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