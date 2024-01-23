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Beşiktaş ve Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçı 0-0 berabere sonuçlandı. Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada her iki takım da gol atmayı başaramadı. Beşiktaş bu beraberlikle puanını 36'ya çıkardı, Adana Demirspor ise puanını 31 yaptı. Maçta sarı kart gören Tayfur Bingöl ve Mert Günok, cezalı duruma düştü. Adana Demirspor'da ise Yusuf Barasi kırmızı kart gördü. Beşiktaş taraftarı ise başkanları Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu.

Beşiktaş ve Adana Demirspor Berabere Kaldı
23.01.2024 - 22:15,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada iki takım da gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Bu sonuçla 3. beraberliğini yaşayan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı. Ligde 10. kez berabere kalan Adana Demirspor ise puanını 31 yaptı.

Tayfur Bingöl ve Mert Günok, Sivasspor maçında cezalı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sarı kart gören Tayfur Bingöl ile Mert Günok, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde dördüncü sarı kartlarını gören iki oyuncu, Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Yusuf Barasi kırmızı kart gördü

Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 48. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

20 yaşındaki futbolcu, orta sahada Demir Ege Tıknaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yusuf Barasi, ilk sarı kartını 29. dakikada görmüştü.

Sahasında 5. kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti.

Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Taraftarlardan Hasan Arat'a transfer çağrısı

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu.

Taraftarlar, karşılaşmanın son anlarında "Hasan Arat, transfer nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından tribüne çağırdığı futbolculara tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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