Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi. Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı. Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.????????

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