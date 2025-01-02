Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 45. Randevu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 45. Randevu

İki takım, Süper Lig'de yarın 45. kez karşılaşacak. Beşiktaş son 22 maçta Rizespor'a yenilmedi.

02.01.2025 11:18
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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.

Çaykur Rizespor 22 maçtır kazanamıyor

Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 22 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006'da deplasmanda 1-0'lık sonuçla aldı.

İki takım arasında oynanan son 22 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 6'sı ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş'ın deplasmandaki son 11 müsabakada yenilgisi yok

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu maçların 9'unu kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

Beşiktaş'ın konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Çaykur Rizespor karşısında farklı mağlubiyet

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi yenilgilerinden birini yaşadı.

Karadeniz temsilcisi, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 45. Randevu - Son Dakika

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