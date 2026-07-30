Beşiktaş ve Midtjylland 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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Beşiktaş ve Midtjylland 0-0 Beraberlik

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, Midtjylland ile 0-0 eşitlikle devreyi tamamladı.

Stat: MCH Arena

Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Oh

Sarı kartlar: Dk. 35 Bech, Dk. 44 Erlic (Midtjylland)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş'ın Danimarka ekibi Midtjylland ile oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

2. dakikada sağ kanattan çevrilen topa yayın üzerinden Osorio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

3. dakikada Midtjylland gole yaklaştı. Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

4. dakikada bu kez Beşiktaş net pozisyondan yararlanamadı. Cerny'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Olaitan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yakın direk dibinden auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Franculino'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA

Midtjylland, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Midtjylland 0-0 Beraberlik - Son Dakika

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