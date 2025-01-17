Beşiktaş ve Samsunspor Tarafında 64. Randevu

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Beşiktaş ile Reeder Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.

Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Beşiktaş sahasında üstün

İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında siyah-beyazlı takım üstün durumda bulunuyor.

Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 8 mücadelede beraberlik yaşarken evindeki 4 maçta puan alamadı.

Siyah-beyazlı takım, 31 maçta 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.

Tarihe geçen maç

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında siyah-beyazlılar, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda Samsunspor'u konuk etti.

Tarihi maçta Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sonucunu daha sonra Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.