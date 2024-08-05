Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor\'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, play-off turunda Partizan-Lugano galibiyle karşılaşacak. 3. eleme turunda Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak bordo-mavililer ise rakibi elemesi halinde Braga-Servette galibiyle eşleşecek.

05.08.2024 13:57  Güncelleme: 14:17
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UEFA Avrupa Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu turdaki rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ PARTIZAN-LUGANO GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayabilmek için Partizan- Lugano galibiyle karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Trabzonspor ise 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i elemesi halinde play-off turunda Braga-Servette galibiyle turnuvaya kalmak için kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bırakmıştı.

FIRTINA ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE

Öte yandan 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer, Rapid Wien engelini aşamazsa bu turda St. Gallen-Slask Wroclaw eşleşmesinin kazanıyla mücadele edecek.

BÜTÜN EŞLEMELER

  • BEŞİKTAŞ - Partizan/ Lugano
  • TRABZONSPOR - Braga/ Servette
  • Lincoln RI/ D. Minsk - Anderlecht
  • Jagiellonia/ B. Glimt - Ajax/ Panathinaikos
  • Ludogorets/ Qarabağ - New Saints/ Petrocub
  • LASK - FCSB/ Sparta Prag
  • RFS/ Santa Coloma - APOEL/ Slovan Bratislava
  • Maccabi Tel Aviv/ Panevezys - Backa Topola
  • Malmö/ PAOK - Shamrock/ Celje
  • Midtjylland/ Ferençvaroş - Kİ/ Banja Luka
  • Molde/ Cercle Bruge - Rijeka/ Elfsborg
  • V. Plzen/ Krvybas - Hearts

MAÇLAR NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş, bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien ile 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: uefa kupası Beşiktaşın olacak 11 9 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek: Yinemi lugano 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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