Beşiktaş ve Trabzonspor\'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu turdaki rakipleri belli oldu.
Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayabilmek için Partizan- Lugano galibiyle karşı karşıya gelecek.
Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Trabzonspor ise 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i elemesi halinde play-off turunda Braga-Servette galibiyle turnuvaya kalmak için kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bırakmıştı.
Öte yandan 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer, Rapid Wien engelini aşamazsa bu turda St. Gallen-Slask Wroclaw eşleşmesinin kazanıyla mücadele edecek.
Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş, bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien ile 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.
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