Beşiktaş, Vlahovic ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Vlahovic ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Vlahovic ile Görüşmelere Başladı
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Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic ile transfer görüşmelerine başladı.

Beşiktaş Juventus'la sözleşmesi biten Sırp golcü Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Kulübün resmi X hesabından da Vlahovic'i transferini duyuran bir paylaşım yapıldı.26 yaşındaki sol ayaklı forvet, İtalyan devine 2022 yılında 85,4 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.Altı yıldır Sırbistan milli takımı forması giyen Vlahovic, milli formayla 41 karşılaşmada 16 kere ağları havalandırdı.190 cm boyundaki forvet geçen sezon Serie A'da 19 maçta 7 gol 1 asist ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3 gol 1 asistle önceki sezonlarının gerisinde kalan bir performans sergilemişti.Vlahovic Beşiktaş'ın bu sezon hücum hattına yaptığı ikinci büyük takviye oldu.Siyah beyazlılar geçen ay da Belçikalı sol açık Leandro Trossard'ı kadrosuna katmıştı.Vlahovic transferi ise Oh Hheyon-gyu, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'ndan oluşan forvet hattını güçlendirecek.Beşiktaş yarın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunu geçerek bu sezon Avrupa'nın iki numaralı turnuvasında yarışmayı hedefliyor.Vlahovic kariyerine Belgrad'ın köklü kulüplerinden Partizan'ın altyapısında başladı.2016 yılında takımının en genç profesyonel oyuncusu, en genç yaşta forma giyen futbolcusu ve en genç yaşta gol atan futbolcusu unvanlarını elde ederek dikkatleri üzerine çekti.2018'de 3,2 milyon euroluk bonservisle Adriyatik'in karşı yakasına, Fiorentina'ya transfer oldu.Floransa ekibi Vlahovic transferinden büyük fayda gördü ve Sırp golcü 2020/21 sezonunda 37 maçta 21 golle yıldızlaştı.Hızlı başladığı 2021/22 sezonunda da 21 maçta 17 gol atan Vlahovic, sezon ortasında Fiorentina tarihinin en pahalı oyuncu satışı rekorunu ikiye katlayacak bir miktarla, 85,4 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.Yeni takımında ilk sezonunda da etkili performansını sürdürdü ve o sezon ligde yılın oyuncusu ödülünü kazandı. İtalya Kupası'nda ise gol kralı oldu.Fakat ilerleyen sezonlarda bu başarılarını tekrarlayamadı ve istatistikleri Fiorentina'daki son sezonunun gerisinde kaldı.Juventus'ta 2022'den bu yana her sezon ufak sakatlıklar yaşayan Sırp yıldız geçen sezon ise biri üç aydan uzun süren toplamda üç sakatlık yaşayarak 25 maç kaçırdı.Vlahovic Türkiye'de Süper Lig ekiplerinin bu sezonki büyük transferlerinin sonuncusu.Geçen yaz döneminde İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ardından en çok net transfer harcaması yapan Süper Lig takımları bu yıl da aynı hızda transferlere devam ediyor.Bunların başında ise Premier Lig ve Liverpool tarihininin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Mo Salah'ın Trabzonspor'a transferi yer alıyor.Fenerbahçe ise İngiliz forvet Mason Greenwood'u 39 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Kaynak: BBC

Juventus, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Vlahovic ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika

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