Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesini kabul edilemez buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesini kabul edilemez buldu

Beşiktaş, Vlahovic\'in PFDK\'ya sevk edilmesini kabul edilemez buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, futbolcusu Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe maçındaki tartışma nedeniyle PFDK'ya tedbirsiz sevk edilmesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Kulüp, rakip oyuncunun disipline sevk edilmediğini belirterek TFF ve yayıncı kuruluşu adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı davranmakla suçladı ve itiraz edeceğini duyurdu.

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edilen Dusan Vlahovic ile ilgili yazılı açıklama yaparak TFF'ye tepki gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Siyah-beyazlı kulüp bu karara sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Beşiktaş'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Dusan Vlahovic'in Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları, kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz; eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir?

VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?

Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş JK olarak, kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dusan Vlahovic, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesini kabul edilemez buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler!
Seda Sayan’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması 4 markadan 200 milyon TL Seda Sayan’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! 4 markadan 200 milyon TL
Antalya’da can pazarı: Alevlerin ortasında kalan engelli aile son anda kurtarıldı Antalya'da can pazarı: Alevlerin ortasında kalan engelli aile son anda kurtarıldı

22:01
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:27
Üsküdar’daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu Başsavcılık harekete geçti
Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti
20:45
İngiltere’de büyük kaos Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
20:12
İstanbul’da kanlı pusu 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
19:46
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 22:13:26. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesini kabul edilemez buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement