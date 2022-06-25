Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu Wout Weghorst'u renklerine bağlıyor.
NTV Spor'un haberine göre,Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu, siyah beyazlılar ile yaptığı son görüşmede teklifi kabul etmeye hazır olduğunu iletti. Weghorst'un 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Burnley'in Premier Lig'ten Championship'e düşmesi sonrası, bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, Hollandalı oyuncuya 1 yıl için 2.7 milyon euro ödeyecek. Geçen sezon Burnley ve Wolfburg ile 44 maça çıkan Weghorst, 9 gol att, 4 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor - Son Dakika