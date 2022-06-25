Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor

25.06.2022 18:13
Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, genç golcü Wout Weghorst'u kadrosuna katmak tüm aşamaları geçti. Hollandalı futbolcuyla yapılan son görüşmede taraflar anlaşma sağlarken, Weghorst'un 1 hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu Wout Weghorst'u renklerine bağlıyor.

ANLAŞMA 1 YILLIK

NTV Spor'un haberine göre,Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu, siyah beyazlılar ile yaptığı son görüşmede teklifi kabul etmeye hazır olduğunu iletti. Weghorst'un 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Wout Weghorst transferinde mutlu son! Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Burnley'in Premier Lig'ten Championship'e düşmesi sonrası, bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, Hollandalı oyuncuya 1 yıl için 2.7 milyon euro ödeyecek. Geçen sezon Burnley ve Wolfburg ile 44 maça çıkan Weghorst, 9 gol att, 4 asist yaptı.

YORUMLAR
500
Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor - Son Dakika


Son Dakika
17:50 "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Uygulama pazartesi günü son bulacak
17:46 Balkondan düşen 1 yaşındaki mucizevi kurtuluşu! Anbean kaydedildi
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 18:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement