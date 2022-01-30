- Beşiktaş yağmur altında çalıştı

ANTALYA - Milli maç arasını Antalya'da değerlendiren Beşiktaş, akşam yağmur altında çalıştı. Antrenmanda dinlendirilen Ghezzal yer almadı.

Süper Lig'e verilen milli maç arasında Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Akşam yoğun yağmur altında çalışan siyah-beyazlılar, antrenmanın ilk 40 dakikalık bölümünü salonda yaptığı çalışmayla gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen siyah-beyazlılar, iki sahada yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinlendirilen Ghezzal çalışmada yer almazken, diğer futbolcular ise sahadaydı. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli hareketleri dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.