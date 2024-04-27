Beşiktaş Yardımcı Antrenörü: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı - Son Dakika
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, Fenerbahçe ile oynanan maçta hakem Volkan Bayarslan'ın takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını söyledi. Topraktepe, Al-Musrati'nin kırmızı kartının doğru olduğunu belirtti ve oyuncularının karakter koyduğu için teşekkür etti. Ayrıca, gelecek sezon takımda görev alıp almayacağıyla ilgili henüz bir görüşme yapmadığını ve her göreve hazır olduğunu ifade etti.

27.04.2024 22:11  Güncelleme: 22:14
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, hakem Volkan Bayarslan'ın takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını söyledi. Topraktepe, Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kartın ise doğru olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularıma karakter koydukları için teşekkür ederim"

Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin 25. dakikada gördüğü kırmızı kartın oyun planlarını değiştirdiklerini dile getiren Topraktepe, "Fenerbahçe'nin bize baskılı başlayacağını biliyorduk. İlk 20 dakikada bunu tahmin ettik. Geçiş oyunlarıyla 20 dakikadan sonra öne taşıyacaktık oyunu ama Al Musrati'nin kırmızı kartı planlarımızı değiştirdi. Sonra mecburen farklı bir oyun oynadık ama 10 kişi olmamıza rağmen ikinci yarı kesinlikle oyunu bırakamayan, sonuna kadar mücadele eden bir takım izledik. Bu Beşiktaş'ın karakterinde var. Oyuncularıma karakter koydukları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Semih kanatta oynamak istediğini söyledi"

Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy ile maçtan önce hangi pozisyonda görev alacağına ilişkin bir konuşma gerçekleştirdiğini belirterek, "Kanatta oynamak istediğini söyledi. 'Devre arasında Muleka ile isterseniz yer değiştirin' dedim. Ama orada oynamak istiyorum dediği için değiştirmedim" şeklinde konuştu.

"Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı"

Müsabakanın hakemi Volkan Bayarslan'ın takdir haklarını ev sahibi ekipten yana kullandığını savunan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Futbolcularım maç boyunca çok iyi karakter koydu. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Hakem 10 kişi kalmamıza rağmen takdir haklarının büyük bölümünü Fenerbahçe'de yana kulandı. En son geri atılan pasta Gedson kaleciyle çarpışıyor, Gedson'a faul veriliyor. Tam atağa çıkacakken durdurulan pozisyonlar var. Kırmızı kart kırmızı ama ikili mücadelelerde biraz daha takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını düşünüyorum" diye konuştu.

47 yaşındaki antrenör, Avrupa kupasına gitmek istediklerini ve bu yüzden Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda olduklarını ancak ligi de iyi bir yerde bitirme adına kalan maçlara galibiyet için çıkacaklarını aktardı.

Serdar Topraktepe, ayrıca gelecek sezon takımda görev alıp almayacağıyla ilgili yönetimle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini, camianın içinden gelen biri olarak her göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Yardımcı Antrenörü: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı - Son Dakika

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