Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika
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Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak

13.03.2022 10:26
Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Erteleme gerginliği

İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Galatasaray, 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini isterken siyah-beyazlı camia bu talebi kabul etmedi.

İspanya dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e giderek çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Altı futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte derbi müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un yarın forma giyme şansı bulunmazken, diğer beş futbolcu ise Galatasaray önünde sarı kart görmeleri halinde 30. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Miralem Pjanic de yok

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Miralem Pjanic de yarın oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Domagoj Vida takımla yapılan son idmanlara katılırken Josef de Souza'dan teknik direktör Önder Karaveli'yi sevindiren haberler geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında görev yapmayan Josef, dünkü idmanda kendini iyi hissettiğini ve maçta görev yapmak istediğini belirterek antrenmana çıktı.

Sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson'ın durumuna da yarın karar verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika


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