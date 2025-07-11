Fenerbahçe\'yi değil Beşiktaş\'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Osayi-Samuel ile anlaşmaya sağlayamamasının ardından görüşmelere başladığı Kyle Walker-Peters transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmanın tamamlandığı menajeriyle ufak bir pürüzün kaldığı ve ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuya imza parası artı yıllık ücret olarak yaklaşık 3.5 milyon euro verilmesi bekleniyor.
Öte yandan İngiliz oyuncuya Beşiktaş'ın dışında Fenerbahçe'nin de talip olduğu ancak deneyimli sağ bekin Beşiktaş'a transfer olmayı seçtiği öğrenildi.
2024-2025 sezonunda Premier Lig'de küme düşen Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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