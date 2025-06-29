Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan oyunlarla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL