Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında bu akşam Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.
Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst
Kayserispor'un muhtemel 11'i: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, Attamah, Mensah, Emrah, Gavranovic, Thiam
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