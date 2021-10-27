Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu. Fanatik'in haberine göre; özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın, "Pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız, kazanamazsınız. Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve biz deplasmandayız.

AYRICA GÖRÜŞTÜ

Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Mohamed'e çok kızgın olduğu belirtilen Terim'in, onunla ayrıca görüştüğü aktarıldı. Terim, hafta içinde takım kaptanlarına disiplin üzerine duracağını ifade etti.

HAKEM KONUSU YÖNETİMDE

Galatasaray yönetiminin de oyuncular ve teknik heyetten gelen hakem tepkisine katıldığı, özellikle taraftarların sosyal medyada kurduğu yoğun baskı sebebiyle, bir açıklama hazırlığının başladığı kaydedildi. Konu, yönetim kurulu toplantısının gündeminde görüşüldükten sonra, yönetimin net bir tavır takınacağı bildirildi.