Beşiktaş, Giresun'da Türkiye şampiyonu oldu

22.05.2026 21:21  Güncelleme: 21:23
Giresun'da düzenlenen 2025-2026 Sezonu Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Beşiktaş, Spor Toto'yu 37-36 yenerek şampiyon oldu. Spor Toto ikinci, Güneysuspor üçüncü, Nilüfer Belediyespor dördüncü sırada yer aldı.

Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Spor Toto'yu 37-36 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye şampiyonu oldu. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasının ardından Spor Toto ikinci, Güneysuspor üçüncü, Nilüfer Belediyespor ise dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyon Beşiktaş'a kupa ve madalyaları, Giresun Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ile Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhonlu tarafından verildi.

Turnuvada ikinci olan Spor Toto'ya ödüllerini Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç takdim ederken, üçüncü olan Güneysuspor'un kupa ve madalyalarını Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün verdi. Dördüncü sırayı alan Nilüfer Belediyespor'a ise ödülleri Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Özarslan tarafından takdim edildi.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) Nilüfer Belediyespor'dan Arda Mutlu seçildi. Mutlu'ya ödülünü Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu Tesis Müdürü ve Türkiye Hentbol Federasyonu Temsilcisi Özdemir Kaan Çınar verdi.

Final müsabakalarında görev alan hakem ve gözlemcilere ödüllerini ise Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Üyesi Abdullah Ali Atalay takdim etti.

Öte yandan şampiyonanın "En İyi 7" kadrosu da açıklandı. Buna göre en iyi kaleci Güneysuspor'dan Onur Karameşe, en iyi sağ kanat Trabzon Büyükşehir Belediyespor'dan Emir Aksu, en iyi sağ oyun kurucu Spor Toto'dan Mahmut Erduran, en iyi orta oyun kurucu Beşiktaş'tan Ahmet Eymen Tuaç, en iyi sol oyun kurucu Beşiktaş'tan Devrim Kaftan, en iyi sol kanat Beşiktaş'tan Arda Tiryaki ve en iyi pivot Spor Toto'dan Yankı Ata Tan seçildi.

En iyi 7'ye ödülleri Yeşilay Giresun Şube Sorumlusu Bekir Yücel tarafından verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

