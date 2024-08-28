Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri Necip Uysal\'ı Ziyaret Etti

Spor

BEŞİKTAŞ Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, ön çapraz bağ yaralanması yaşayan ve ameliyat edilen siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Keçoğlu, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, ön çapraz bağ yaralanması yaşayan ve sponsor hastanesinde ameliyat edilen kaptan Necip Uysal'ı ziyaret etti.

Uysal'a çiçek takdim eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den Uysal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, sahalara daha güçlü dönmesi temennisinde bulunarak Necip Uysal'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.