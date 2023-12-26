Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser İstifa Etti

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Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa etti.
Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL
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