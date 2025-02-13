Beşiktaş Yönetimi Futbolcularla Buluştu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonunda futbol A takımıyla buluştu.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.
Yönetim kurulu üyeleri, yemekte sohbet ettikleri futbolculara Trabzonspor'la oynanacak müsabakada başarılar diledi. - İSTANBUL
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