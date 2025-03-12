Beşiktaş Yönetimi Yabancı Hakem Talep Etti - Son Dakika
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Beşiktaş Yönetimi Yabancı Hakem Talep Etti

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, futbol federasyonuna derbi maçlarında yabancı hakem talebinde bulunduklarını ve bu konuya acil bir cevap beklediklerini açıkladı. Ayrıca, Beşiktaş taraftarlarına destekleri için teşekkür etti.

12.03.2025 08:21
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BEŞİKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, "Beşiktaş'ın maalesef hakemler tarafından nasıl bir duruma maruz bırakıldığını gördünüz. Bugüne kadar Beşiktaş yönetimi olarak başkanımızın iki hafta önce yaptığı açıklama hariç herhangi bir açıklama yapmamaya ve futbolumuzun değerini yukarıda kalmasına özen göstermeye dikkat ettik. Bu sessizliğimiz Beşiktaş gibi 122 yıllık bir kulübün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın. Biz federasyondan bugünkü maçta da görüldüğü üzere önümüzdeki iki derbi maçımızda yabancı hakem talebimize olumlu cevap verilmesi için hızlıca bu açıklamayı yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe derbileri için yaptıkları yabancı hakem talebine federasyondan olumlu cevap beklediklerini ve bu açıklamanın da hızlıca yapılması gerektiğini belirten Orhan Özalp, "Bundan tam iki hafta önce kulübümüzün başkanının derbiler oynanmadan önce eğer bir maçta yabancı hakem olacaksa eşitlik ilkesine dayanarak tüm kulüplerin benzer maçlarında özellikle de Beşiktaş'ımızın, Galatasaray ve sonrasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda da yabancı hakem talep ettiğimizi iletmiştik. Ancak bugün maçtan önce yaptığımız açıklamada olduğu gibi henüz resmi başvurumuza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir cevap gelmedi. Sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ağzından olduğu edilen yalanlamaları bir kenara bırakırsak öncelikle Beşiktaş'ın önümüzdeki iki derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili federasyonumuzdan ivedilikle cevap bekliyoruz. Bugün oynanan maçta da gördüğünüz gibi çok iyi bir ivme yakalamış, çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın maalesef hakemler tarafından nasıl bir duruma maruz bırakıldığını gördünüz. Bugüne kadar Beşiktaş yönetimi olarak başkanımızın iki hafta önce yaptığı açıklama hariç herhangi bir açıklama yapmamaya ve futbolumuzun değerini yukarıda kalmasına özen göstermeye dikkat ettik. Bu sessizliğimiz Beşiktaş gibi 122 yıllık bir kulübün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın. Biz federasyondan bugünkü maçta da görüldüğü üzere önümüzdeki iki derbi maçımızda yabancı hakem talebimize olumlu cevap verilmesi için hızlıca bu açıklamayı yapmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Siyah-beyazlı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Özalp, "Türkiye'de futbol değerini yukarı çıkartmak için, Beşiktaş olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş olarak iyi bir ivme yakaladık. Bu çizgimizi koruyacağız. Önümüzde ne olursa olsun iyi ve güzel günler var. Taraftarımıza da bugün çok doğaçlama olarak bu konuda gösterdikleri tepki için, takımlarına sahip çıktıkları için, her zaman bizi destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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