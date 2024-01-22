Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Adana temsilcisi ile karşılaşacak.