Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar

02.03.2022 20:40
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, 3-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, 3-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz 2 maç sonra kadroya girdi

Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve sonrasında sakatlık geçiren Cyle Larin, Altay ve Sivasspor maçlarının ardından yeniden kadrodaki yerlerini aldı.

Sakatlıkları yüzünden iki maçı kaçıran siyah-beyazlı oyuncular, Kayserispor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Taraftar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri boş bıraktı.

Tribünlerin büyük kısımları boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.

YORUMLAR
500
Yukatel Kayserispor maçından notlar Yukatel Kayserispor maçından notlar Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:46:50. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement