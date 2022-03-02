Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, 3-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda değişiklik yapmadı.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı.
Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz 2 maç sonra kadroya girdi
Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve sonrasında sakatlık geçiren Cyle Larin, Altay ve Sivasspor maçlarının ardından yeniden kadrodaki yerlerini aldı.
Sakatlıkları yüzünden iki maçı kaçıran siyah-beyazlı oyuncular, Kayserispor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
Taraftar ilgi göstermedi
Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri boş bıraktı.
Tribünlerin büyük kısımları boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.
Kaynak: AA
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