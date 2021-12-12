Üye Girişi
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2) - Son Dakika

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2)

12.12.2021 22:31

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, geriye düşmelerine rağmen vazgeçmediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, geriye düşmelerine rağmen vazgeçmediklerini söyledi.

Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Geriye düşmemize rağmen oyuncular vazgeçmedi." dedi.

Maçların hakemin son düdüğüyle bittiğini belirten Karaveli, "İkinci golü yediğimiz an ile maçın bittiği aralıkta oyuncular harika bir reaksiyon gösterdi. Güven ve Oğuzhan değişikliği de oyunun hücum tarafını çok değiştirdi. Bu değişiklikleri biraz daha erken yapmayı düşünüyorduk ama akan oyunda pozisyonlar bulmamız bu değişikliği geciktirdi. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan galibiyeti almak hepimizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Son dönemde alınan kötü sonuçların bir baskı oluşturduğunu hatırlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Sergen Yalçın'ın ayrılması da baskıyı biraz daha artırdı. Maça hazırlanırken oyuncuların reaksiyon göstereceklerini anladık. Özellikle son antrenman gününde bunu anladık. İlk yarıda düşündüğümüz kadar pozisyon bulamadık. Doğru oyuncuya topu geçirmekte geciktik. İlk yarıda beraberlik oyuncuların güvenini tazeledi. Kayserispor merkezi iyi kapattı, bu da beklediğimiz bir şeydi. Oyunculardan biraz daha kenarı kullanmalarını istedik. Zaman zaman başarılı. Bu şekilde pozisyonlarımız artmaya başladı."

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından takıma destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Karaveli, "Bütün 19 yaş altı teknik ekibi olarak oyunculara sadece eşlik ettik. Yaptığımız fazla bir şey yok. Bence bu galibiyetin baş rolü onlarda. Uzun zamandır kazanamıyorlardı. Camianın, takımın buna ihtiyacı vardı. Oyuncuların da buna ihtiyacı vardı, bugün o oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediği sözlerinin hatırlatılması üzerine Karaveli, "Neyi görüp de değerlendirdiğini bilmiyorum ama maçtan önce Oğuzhan ile maçın skoruna ve akışına göre 3-4 farklı durum konuştuk. Oyuna soktuğumuzda alabileceği pozisyonları söyledik. Oğuzhan'ın da bize gösterdiği reaksiyon iyiydi. Uzun zamandır oynamadığı için rakibin fiziksel olarak düşmesini bekledik. Girmek istemeyen oyuncu değil girdiğinde akışı değiştirecek reaksiyonu gösterecek bir durumu vardı." ifadelerini kullandı.

Batshuayi'nin performansı

Maçta iki gol atan Michy Batshuayi'nin performansına değinen Karaveli şunları söyledi:

"Ben Beşiktaş'ın izleme departmanında da çalışırken Batshuayi takip edip, olumlu düşünceler ilettiğim oyuncuydu. Maçtan önce onun golleriyle ilgili klip hazırlamalarını istedim. Kısa bir klip istemiştim. Ona gollerini ve sevinçlerini hatırlatmak istedik. Uzun bir video oldu. Bugün o gollerden ikisini atarak bu kimliğine yeniden büründü. Güven girdikten sonra koşularla, hareketlilikle Batshuyi'ye alan açtı. O da bu fırsatları kullanıp güzel vuruşlarla goller attı. Oğuzhan ile beraber Güven'in skora ve oyuna katkısı harikaydı."

Kendisinin bundan sonra da görev bekleyip beklemediği sorusunu yanıtlayan Karaveli, "Bana ne görev verilirse ben onu yaparım. Yarın sabah uyandığımda bana 9 yaş altı takımın sorumlusu olduğumu söylerlerse de benim için bu değişmeyecek. Hangi görev verilirse en uygun şekilde bunu yerine getirmeye çalışırım. Hiçbir şey olmasa da taraftarı olarak çocukluğumdaki gibi Beşiktaş'ı desteklemeye devam ederim." diye konuştu.

Serpil Hamdi Tüzün'e hediye etti

Toplantının son bölümünde duygusal açıklamalarda bulunan Karaveli, "Galibiyeti öncelikle ben engellemeye çalıştım ama oğlum çok iyi Beşiktaşlı oldu, ona ve aileme hediye etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı zor günde de takımına destek veren taraftardır. En zor gününde tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ediyorum ve onlara hediye ediyorum. Çok daha önemlisi Sergen hocamı, Ziya hocamı, Rıza hocamı hepimizi daha futbol oynarken antrenörlüğe hazırlayan, hepimiz üzerinde emeği olan, hocaların hocası, duayen Serpil Hamdi Tüzün hocama bu galibiyeti hediye etmek istiyorum. İyi ki onunla çalışma fırsatı bulduk. Kendisi bu ülkenin futboluna çok şey kattı. En büyük teşekkürü Serpil Hamdi Tüzün hocama göndermek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2)
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2)
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2)
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2)

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar 16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı 14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni 14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek 09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:29 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
22:12 Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek takım Beşiktaş olur
22:01 Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
21:40 Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler
21:29 Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı
21:00 Beşiktaş galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi
20:44 Doktorlar 4 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak
20:07 Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak intihar etti
20:03 Ekrem İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı
19:59 Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an!
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı         
22:30
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket         
18:42
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı!         
17:35
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama         
20:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 22:44:50. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement