Beşiktaş, Zalgiris ile Karşılaşmaya Hazır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off'u için Kauno Zalgiris ile yarın oynayacağı maçın son antrenmanını yaptı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını ağırlayacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmaları yaptı.
Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin, taktik çalışma yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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