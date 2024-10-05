Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Merve Tanıl, Merve Nezir, Derya Güç, Humay Fırıncıoğlu)
Zeren Spor: Malinov, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Mihajlovic, Uzelac, Yasemin Şahin (Gülçin Doğan, Ceren Önal, İdil Naz Başcan, Kochurina, Hilal Kocakara, Fabris)
Setler: 26-24, 25-21, 25-27, 25-23
Süre: 121 dakika (31, 29, 34, 27)
Beşiktaş, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Zeren Spor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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