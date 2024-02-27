Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2 galibiyet elde ederken, Konyaspor da 3 galibiyet aldı. Beşiktaş, son olarak 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde Konyaspor'u penaltı atışları sonucu mağlup etmişti. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

27.02.2024 11:41
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Kupada 8. randevu

İki ekip Türkiye Kupası'nda 8. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2 galibiyet elde ederken, Konyaspor da 3 galibiyet aldı. Taraflar 2 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip kupada son olarak 2020-2021 sezonunda yine çeyrek final maçında karşılaşmıştı. Normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta penaltı atışları sonucu Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

İki takımın kupa yolu

Bu sezon kupaya 5. turdan katılan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finale adını yazdırdı. Konyaspor ise 3. Turda Erbaaspor'u 3-0, 4. Turda Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-0, 5. Turda Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra son 16 turuna çıktı. Yeşil-beyazlılar, son 16 turunda Sivasspor'u 1-0 ile kupanın dışında bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Düdük Ali Şansalan'da

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki zorlu müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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