Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İstanbul'da gerçekleşen maçta Beşiktaş, üstün performansıyla rakibini mağlup etti ve şampiyonluk sevinci yaşadı.
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23.05.2024 23:08:45. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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