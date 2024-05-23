Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İstanbul'da gerçekleşen maçta Beşiktaş, üstün performansıyla rakibini mağlup etti ve şampiyonluk sevinci yaşadı.

23.05.2024 22:52
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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