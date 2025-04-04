Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Solskjaer, Göztepe'ye 3-1 kaybettikleri maçta basit goller yediklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

04.04.2025 00:07
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe'ye çok kolay gol fırsatı verdiklerini söyleyerek, "Gol yediğiniz zaman rakibin gol atması için çaba sarf etmesi lazım. Biz golleri hediye ettik diyebilirim. Basit ve aptalca goller yedik" dedi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Göztepe'ye 3-1 kaybederek organizasyona veda etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Romulo maçın oyuncusuydu"

Solskjaer, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart gördüğü bölüme kadar İlk 35 dakika çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Çok fırsat bulduk. Oyunu tamamen kontrol ettik ama kırmız karttan sonra başka bir maç oldu. Romulo maçın oyuncusuydu. Hava toplarında çok iyi, savunması zor bir oyuncu. Fırsatlar yakaladı, hat-trick yaptı. Zaten oyuncularım savaştı ama futbolda bu kadar basit goller yerseniz kazanmanız zor olur. Son gol benim için sürprizdi. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hayalimiz finale çıkıp kupayı almaktı. Şimdi odağımız tamamen lig" ifadelerini kullandı.

"Böyle kolay goller yememeliyiz"

Rakibe çok kolay gol atma fırsatı tanıdıklarına vurgu yapan Norveçli teknik adam, "Biz bu işte beraberiz. Taraftarlarımızla, oyuncularımızla, başkanımızla beraberiz. Gelecek için planlar yapıyoruz. Bir anda çok yükseklerdeyiz, bir bakıyoruz aşağıdayız. Bazen kontrolümüzün dışında da gelişebiliyor bazı şeyler. Futbolda bazı anlar belirleyici olabilir. Benim işim istikrarı getirmek. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Takımdaki oyunculara bakıp, hangilerinin kalacağını hangi pozisyonlara transfer yapacağımıza karar vereceğiz. Galatasaray'ı yeniyoruz, çok iyi performans gösteriyoruz, bugün kaybediyoruz. İlk 35 dakika çok iyiydik aslında ama basit ve aptalca goller yedik. Gol yediğiniz zaman rakibin gol atması için çaba sarf etmesi lazım. Biz golleri hediye ettik diyebilirim. Rakip çok çaba sarf etmeli öyle gol atmalı, böyle kolay goller yememeliyiz" şeklide konuştu.

Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç rotasyonu hakkında

Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray maçına göre bugün savunmada Paulista'nın yerine Tayyip Talha Sanuç'a, kalede ise Ersin Destanoğlu'na görev vermesi hakkında gelen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Paulista uzun süre sakattı ve bu maç öncesinde sadece 1 gün idman yaptı. Sağlık açısından onu korumamız gerekiyordu. Ersin harika bir kaleci ve gelişmesi için bu tür büyük maçlarda oynaması gerekiyor. İki tane çok iyi kalecim var. Ersin çalışması ve kaleciliğiyle oynamayı hak eden bir futbolcu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

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