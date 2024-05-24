Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nı 11. kez kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götürdü. Karşılaşmada Trabzonspor'un golüyle başlayan maçta Beşiktaş, penaltı ve Salih Uçan'ın golleriyle öne geçti. Trabzonspor son dakikalarda beraberliği sağlasa da Beşiktaş, Al-Musrati'nin golüyle kupayı kazandı. Beşiktaş, bu zaferle gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı garantiledi.

24.05.2024 02:13
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ilk golü 14. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Bordo mavili ekibi öne geçiren gol, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra aşırtma vuruşla topu ağlara gönderen Nijeryalı oyuncu Onuachu'dan geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Bardhi'nin topa eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Ghezzal, topu ağlara gönderdi.

54. dakikada Beşiktaş, Salih Uçan'la ikinci golü buldu. 89. dakikada Trabzonspor Pepe ile beraberliği sağladı.

Siyah beyazlılara kupayı getiren gol ise 90+4'te Al-Musrati'den geldi.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 17. finaline çıktı, bunlardan 11'inde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekibin Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonlar şöyle:

Bu sezon ligde Avrupa hattının gerisinde kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı garantiledi.

Beşiktaş önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak ve bu turda elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

Kupa finalinden öne çıkan detaylar

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki kupa finalinin ardından tören gerçekleştirildi.

İlk olarak Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına ikincilik madalyaları verildi.

Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazandı - Son Dakika

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