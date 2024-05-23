Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak şampiyon oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak şampiyon oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanarak şampiyon oldu

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Kupa töreninde Trabzonspor'a ikincilik madalyaları verildi ve Beşiktaş'a şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.

23.05.2024 23:51
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'a kupası takdim edildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.

Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.

Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak şampiyon oldu - Son Dakika

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