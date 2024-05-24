Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazandı

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, maç öncesinde yapılan planın başarıyla uygulandığını belirtti. Topraktepe, futbolcularını tebrik ederken, taraftarlara da teşekkür etti.

24.05.2024 02:47
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez kupanın sahibi olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, maç öncesinde yaptıkları planı hayata geçirdiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Topraktepe, "Bugün futbolcularımla gurur duydum. Maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Top bizdeyken yaptığımız hatadan dolayı gol yedik ama ondan sonra mağlup duruma düşmemize rağmen maçın genelinde istediğimiz her şeyi yaptık. Bugün futbolcularımızdan istediklerimizi aldık. Topun kontrolü 75'inci dakikaya kadar tamamen bizdeydi. O dakikadan sonra biraz sıkıntılarımız başladı. Oyuncu değişikliklerinde de biraz geciktik ama neticede kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, kupa maçı öncesi Portekizli teknik direktör Jose Mourinho isminin Beşiktaş gündemine gelmesiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken de kupalar aldık, şampiyon olduk ama bunu bana yaşatan yüce Rabbime şükürler olsun. Beşiktaş bize ne görev verirse hep orada olduk. Her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım."

Taraftarlara da teşekkür eden Topraktepe, "Taraftarımız muhteşem. Maçtan önce de söyledim, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Ligde erken havlu atması oyuncularımızı da motivasyon anlamında yıprattı. Ancak taraftarımız her zaman muhteşem. Hatayspor maçında da bütün tribünler doluydu. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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