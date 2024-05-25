Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla kutladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nı taraftarlarıyla kutladı

Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı. Futbolcular, taraftarlarla birlikte kupa şampiyonluğunu kutladı. Başkan Hasan Arat ve kaptan Necip Uysal, taraftarlara teşekkür ederken, ikinci başkan Hüseyin Yücel, Süper Kupa için söz aldı.

25.05.2024 18:33
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Beşiktaş, kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla buluşturdu.

Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirdiği kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Beşiktaş'a gelen siyah-beyazlı kafile, Dolmabahçe istikametinden taraftarların yoğun ilgisi altında meydana ulaştı.

Meydana kurulan platforma anonslarla çıkan siyah-beyazlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Başkan Hasan Arat, "Size söz verdik, kupayı buraya getireceğiz dedik. Futbolcularımız sözünde durdu ve çocuklar kupayı getirdi." dedi.

Taraftarlarına bu sezon kötü günler yaşattıklarını söyleyen kaptan Necip Uysal da "Bu sene sizi çok üzdük, farkındayız. Kupayı alıp size hediye etmek istiyorduk, bunu başardık." ifadelerini kullandı.

İkinci başkan Hüseyin Yücel, Necip Uysal'dan Süper Kupa için de söz istedi. Yücel'in "Söz veriyor musunuz?" sorusuna, siyah-beyazlı oyuncu, "Bu kupa için de söz vermiştik. Süper Kupa için de söz veriyoruz." cevabını verdi.

Kutlamalar esnasında Beşiktaşlı taraftarların, Robert Lewandovski'yi talep eden tezahüratları ise dikkatleri çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika

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