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Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu - Son Dakika
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Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın 15. dakikasında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. Operasyonun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildiği belirtilirken, oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı ifade edildi.

Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu
16.01.2024 - 12:04,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakanın 15. dakikasında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda oyuncumuza artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır." denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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