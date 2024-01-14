Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic\'in sakatlığı açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan maçta sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.