Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalara çıkamayacak

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası genç futbolcu, magandaların saldırısına uğradı.
Uzunhan, aldığı darbeler sonrası hastanede tedavi altına alındı. Hamstring kasından yaralanan Emrecan, sahalardan 6 ay uzak kalabilir.
Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alındı. Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.
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