Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalara çıkamayacak - Son Dakika
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Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalara çıkamayacak

22.07.2023 21:34

Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Hastaneye giden yıldız oyuncunun hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası genç futbolcu, magandaların saldırısına uğradı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Uzunhan, aldığı darbeler sonrası hastanede tedavi altına alındı. Hamstring kasından yaralanan Emrecan, sahalardan 6 ay uzak kalabilir.

2 MİLYON AVRO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alındı. Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.

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Emrecan Uzunhan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalara çıkamayacak - Son Dakika


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