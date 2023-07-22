Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalara çıkamayacak

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası genç futbolcu, magandaların saldırısına uğradı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Uzunhan, aldığı darbeler sonrası hastanede tedavi altına alındı. Hamstring kasından yaralanan Emrecan, sahalardan 6 ay uzak kalabilir.

2 MİLYON AVRO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alındı. Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.