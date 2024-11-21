Beşiktaşlı Ernest Muçi'nin Sol Uyluk Adelesinde Yaralanma

Spor

BEŞİKTAŞ'IN Arnavut futbolcusu Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama belirlendiği açıklandı.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönüşünde kontrolleri yapıldı. Siyah-beyazlı kulüp de, futbolcunun MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama belirlendiğini ifade etti.