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Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edildiği açıklandı.

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu
16.01.2024 - 12:01,
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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in, ameliyat edildiği bildirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, futbolcuya artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandığı kaydedildi.

Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine ise en kısa zamanda başlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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