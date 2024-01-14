Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı

13:24 • •
İSTANBUL,
Beşiktaş'ın dünkü maçta sakatlık yaşayan Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapattığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Fatih Karagümrük maçının 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyundan alınan Amir Hadziahmetovic'in yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını açıkladı.
Edinilen bilgiye göre uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 26 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı.
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