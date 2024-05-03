Beşiktaş, sol diz kapağı altı yağ dokusunda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanan Arthur Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı Futbolcu Arthur Masuaku, Çaykur Rizespor Maçının Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika
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