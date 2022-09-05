Cenk Tosun: Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi - Son Dakika
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Cenk Tosun: Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi

05.09.2022 01:25

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi.

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi. Gelsinler bizim kafamıza, ağızımıza vursunlar biz de öyle duralım. Koruyunca da kırmızı kart yiyoruz. Kendini bilmez birisi yüzünden en iyi adamlarımızdan biri belki iki belki de üç hafta oynayamayacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ardından yaşanan olayla ilgili konuşan Cenk Tosun, kabul edilemeyecek olaylar olduğunu ifade ederek, "O kadar polis mensubu, güvenliğin olduğu yerde taraftar nasıl bizim yakınımıza gelebiliyor. Allah'a şükür ciddi bir durumum yok. Pozisyonu sonradan izledik. Şans eseri yan tarafa bir adım atıyorum. Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek, futbol hayatı bitecek. Bu kadar kolay olmamalı. Biz ne kadar emek veriyoruz. Ailelerimizi görümüyoruz, emek veriyoruz buralara gelebilmek için. Bir tane kendini bilmeyen bir insan geliyor bize öyle muamele yapıyor. Josef'in kırmızı kartı gerçekten hiç anlamadığım bir şey. İnsanlar gelecek, bize vurup tekem atacaklar ben de izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler? Orada Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi. Gelsinler bizim kafamıza, ağızımıza vursunlar biz de öyle duralım. Koruyunca da kırmızı kart yiyoruz. Kendini bilmez birisi yüzünden en iyi adamlarımızdan biri belki iki belki de üç hafta oynayamayacak" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Cenk Tosun, Beşiktaş, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun: Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi - Son Dakika

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