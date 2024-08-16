Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour: Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour: Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım

Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour: Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, Beşiktaş'ın genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım olduğunu söyledi. Ndour, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti.

16.08.2024 10:53
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Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour: Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, "Beşiktaş genç oyuncuların değerinin arttırabilecek bir takım. Burada çok büyük, çok tecrübeli oyuncular var. Çok iyi bir takım var. Bana bağlı hedeflerin gerçekleşmesi için fırsatlar var. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı için elimden geleni yapacağım" dedi.

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Ndour, siyah-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ta olduğu için çok iyi hissettiğini dile getiren genç futbolcu, "Birkaç gün oldu geleli. Burası harika bir yer. Tesisleri çok beğendim. Başarılı olmak için her fırsat, her şart burada var. İki gün önce takım arkadaşlarımla idman yaptım. Hepsinin yaklaşımı çok iyi. Takım içerisindeki hava çok iyi. Gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GELMEDEN ÖNCE DERBİLERİ İZLEMİŞTİM"

Cher Ndour, transfer olmadan önce Süper Lig'deki derbi maçlarını izlediğini belirterek, "Gelmeden önce bazı maçları, özellikle derbileri izlemiştim. Beşiktaş'ın Fenerbahçe, Galatasaray maçlarını, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını. Tanıdığım büyük oyuncular da Icardi'yi biliyorum, Dzeko'yu herkes biliyor, bizden Immobile'yi biliyorum. Beraber oynadığım oyuncular Al-Musrati, Rafa ve Gedson'u tanıyorum" diye konuştu.

"BENİM İÇİN '8 NUMARA' EN İDEAL MEVKİ"

Orta sahanın her mevkisinde oynayabildiğini anlatan Ndour, şunları kaydetti:

"Orta sahanın her mevkisinde oynayabiliyorum. Benim için "8 numara" en ideal mevki. Bu önemli değil. Hocamız ve takımımız için neresi gerekiyorsa orada oynayabilirim. Orta sahanın herhangi bir mevkisinde oynayabilirim."

"KULÜBÜN VE BAŞKANIN BANA OLAN GÜVENİNİ HİSSETTİM"

Cher Ndour, sözlerine şöyle devam etti:

" Paul Pogba'ya benzetilmek benim için güzel bir şey. Kendisi gerçekten büyük bir oyuncuydu. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Tüm kulübün ve başkanın bana olan güvenini hissettim. Bu, bana gelmem konusunda sebep oldu. Taraftarın coşkulu olduğunu hava alanında hissettirdiler. Bence çok doğru bir karar verdim."

"BEŞİKTAŞ, GENÇ OYUNCULARIN DEĞERİNİ ARTIRABİLECEK BİR TAKIM"

Siyah-beyazlı takımda çok önemli oyuncuların olduğunun altını çizen Ndour, "Aslında her şey bana bağlı. Evet çok gencim. Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım. Burada çok büyük, çok tecrübeli oyuncular var. Çok iyi bir takım var. Bana bağlı hedeflerin gerçekleşmesi için fırsatlar var. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı için elimden geleni yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Forma giymek için hazır olduğunu vurgulayan orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden de Paris Saint-Germain ile antrenmanlarda çok iyi çalıştım. En iyisini vermek için her zaman çalışan biriyim. Tam yüzde 100 diyemeyiz. Oynamak için her zaman hazırım. Fizik olarak gayet iyi durumdayım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour: Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım - Son Dakika

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