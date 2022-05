Beşiktaşlı futbolculardan SMA hastası çocuklara anlamlı destek

Josef de Souza: Her şeyden önce insanlık geliyor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Beşiktaşlı futbolcular, SMA hastası çocuklar için seferber oldu. Beşiktaş Kulübü Malzemecilerinden Erdal Erdem'in sosyal medya yayınına katılan futbolcular, 6 çocuk için yardım çağrısında bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou ve Emirhan İlkhan, Beşiktaş Kulübü Malzemecilerinden Erdal Erdem'in Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yardım kampanyasına katıldı. Futbolcular; SMA hastası Pera Sinkiler, Emine Asya, Lina Çulha, Çınar Çakan, Ömer Alp Kader ve Eylül Coşkun için sosyal medya üzerinden katıldıkları canlı yayında yardım çağrısı yaptı.

JOSEF DE SOUZA: HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANLIK GELİYORSiyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yayın esnasında en büyük yardımı yapacak kişiye takım tarafından imzalanan formasını ve kramponlarını hediye edeceğini açıkladı. Josef'in yayında olduğu sırada siyah-beyazlı ekibin diğer bir Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira da yardım konusunda elinden geleni yapacağını açıkladı. Elinden geldiğince insanlara destek olduğunu dile getiren Josef, "Böyle durumlarda insani tepkiler vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de elimden geldiği kadar insanlara destek olmak istiyorum. Her şeyden önce insanlık geliyor. İnkar edilemeyecek bir gerçek, hepimiz bir gün öleceğiz. Yaşadığımız süre boyunca insanlara yardım etmek, bir şeyler paylaşmak önemli" dedi.EMİRHAN İLKHAN: HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZEmirhan İlkhan da Josef de Souza gibi son maçta giyeceği forma ve kramponlarını en yüksek bağışı yapacak kişiye vereceğini açıkladı. İlk kez bir canlı yayında yer aldığını belirten genç futbolcu, "Birçok kardeşimiz bu hastalıkla mücadele ediyor. Az, çok demeden herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.ATİBA HUTCHİNSON: GÜZEL BİR AMAÇ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK GEREKİYORSiyah-beyazlı ekibin takım kaptanlarından Atiba Hutchinson da yayında yer alan isimlerden oldu. Böyle bir durumda her türlü desteğin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Atiba, "Futbolcular için bu tarz yardımlarda bulunmak olması gereken bir şey, ekstra bir durum değil. Ben de elimden geldiğince yardım yapacağım. Umarım bebeğimiz en yakın zamanda sağlığına kavuşuruz. Aile her şeyden önemlidir. Yardımda bulunmak herkesi olduğu gibi beni de mutlu edecek. Güzel bir amaç için her türlü desteği sağlamak gerekiyor. Ben de son maçta giyeceğim formamı ve kramponlarımı böyle bir şey için verebilirim" ifadelerini kullandı. KEVİN N'KOUDOU: DUYARLI OLMAK HERKESİN GÖREVİTakım arkadaşları gibi son maçta giyeceği forma ve kramponu en yüksek bağışı yapan kişiye hediye edeceğini söyleyen Kevin N'Koudou, "Ben çocukları çok seviyorum. Özellikle böyle durumlarda çok daha duyarlı olmak herkesin görevi. Ben böyle bir yardımın en büyük destekçilerinden biri olmaktan yanayım. Bu anlamda elimden ne geliyorsa yaparım. İnşallah bebeğimiz yakın zamanda sağlığına kavuşacak. Ben kendi adıma elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.RACHİD GHEZZAL: SAHADA İYİ OLMAK ÖNEMLİ AMA EN ÖNEMLİSİ İYİ BİR İNSAN OLMAK

Bebeklerin sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Rachid Ghezzal, "Benim için böyle bir destek bulunmak çok önemli. Futbol önemli, sahada iyi oynamak önemli ancak en önemlisi iyi bir insan olabilmek. Elimden gelen her türlü yardımı asla esirgemem. Bu bir yardım değil, insanlık görevi. Önemli olan miktarın büyüklüğü değil. Herkes kendi bütçesine göre yardım edebilir. Yardım paylaştıkça çoğalır. Umarım bebeklerimiz bir an önce sağlığına kavuşur" şeklinde konuştu.